Det gäller de flesta kommuner i Skåne. Hur kan skolpolitiker från alla partier verkligen tillåta sådana stora nerdragningar/nerskärningar inom skolverksamheterna? Det är för mig en gåta! Skolan verkar alltid vara ett lätt ”besparingsmål”.

Inte minst många lärare är i detta sammanhang också oroliga för att förlora sina jobb. Egentligen är det märkligt, ja nästan komiskt, eftersom under de senaste decenniernas valrörelser har samtliga partier och politiker framhävt mottot ”skola-vård-omsorg”. Ja, de har verkligen tjatat om denna visa in absurdum under de senaste valen. Ja, i minst 25-30 år.