Minnesord om Sven-Ingvar Richthoff

Vår far har lämnat oss, somnade in rofyllt i sitt älskade hem. Sven-Ingvar växte upp som busfrö på Skarhultsgatan i Limhamn. Bland annat sköt han sönder gatlyktor med luftgevär så grannarna fick ta betäckning i buskagen och pallade äpplen. Han var enda sonen till fiskaren och storbrottaren Johan, dubbel OS-guldmedaljör. Detta präglade vår far i hela hans liv.