Nordisk dominans väntar Loreen

– Jag är en "people person" och får energi av sådana här sammanhang. Det är mäktigt att se folk i ögonen, sade hon till TT under evenemanget.

Intresset för den svenska artisten har varit massivt från europeisk press och under invigningsceremonin var hon en av de artister som tog allra längst tid på sig att gå nedför den turkosa mattan.

– Jag hade nog spelat inför kanske några tusen personer tidigare. Det var svårt att tänka på alla kameror och i vilken ordning man skulle titta in i dem, sade han.

Käärijäs blandning av metal och rap på finska ses som den verkliga utmanaren om segern i tävlingen, men artistens nerver har ställt till det under repetitionerna: under genrepet på måndagen hade han problem att träffa tonerna.

I kvällens semifinal ställs hon mot de två andra fanfavoriterna, Finlands Käärijäs "Cha cha cha" och Norges Alessandras "Queen of kings" .

I svallvågorna efter den nordiska toppstriden tippas akter som kroatiska anti-Putindängan “Mama ŠČ!“, tjeckiska feministchlagern "My sister's crown" och Israels andliga "Unicorn" ta sig till final.

Länder från "the big five", det vill säga Storbritannien, Italien, Frankrike, Tyskland och Spanien, behöver inte kvalificera sig via semifinalerna.