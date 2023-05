Fakta

ICA-välkomstbonus på elavtal: 500 kr i ICA-välkomstbonus: Gäller nya Bixia-kunder vid tecknande av elavtal. Laddas på ditt stammiskonto.

Dubbel bonus på elen du använder: ICA-bonus på din elförbrukning: Du får två ICA-bonuspoäng per kWh du förbrukar. Gäller nya och befintliga Bixia-kunder som tecknar nytt eller tecknar om avtal.

25 % rabatt på månadsavgiften: Gäller på den ordinarie fasta avgiften under 36 månader. Rabatten gäller den som är stammis på ICA med elavtal hos Bixia som tecknat Bixia Rörligt Pris samt Bixia Framtid.

ICA-bonus på laddbox, 1000 kr i ICA-bonus: ICA-bonus betalas ut fördelat på 10 tillfällen á 100 kr per månad, efter första betalda fakturan.

ICA-bonus på solceller: 1800 kr i ICA-bonus: ICA-bonus betalas ut, fördelat på 12 tillfällen á 150 kr per månad, efter första betalda fakturan.