Strandgatan något av de första åren av 1900-talet. I takt med ökande inflyttningen till det växande industrisamhället uppstod en bebyggelse av sten- och tegelhus fram längs vägen under andra halvan av 1800-talet. Ett av dem var Pers och Hannas hem under några år under 1870-talet. Fotot har lånats ut av Lomma museiförening.