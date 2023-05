Antalet döda stiger efter cyklon i Sydostasien

FN:s flyktingorgan UNHCR har fått rapporter om dödsfall i de stora flyktingläger i Rakhine dit framför allt rohingyer har varit hänvisade under en längre tid.

I grannlandet Bangladesh finns ännu inga bekräftade uppgifter om dödsfall. Enligt FN "kunde det ha gått betydligt värre". Men flera flyktingläger – dit en miljon rohingyer flytt från Myanmar – har påverkats såpass att tusentals människor tros vara i behov av akut hjälp.

Cyklonen nådde kustområden under söndagen med väldiga skyfall och en vindstyrka på nästan 55 meter per sekund. Som jämförelse nådde de allra kraftigaste vindbyarna i stormen Gudrun, som 2005 orsakade stora skador i framför allt västra Sverige, 42 meter per sekund.

SMHI:s gräns för orkanvindar, den högsta nivån på skalan, går vid 32,7 meter per sekund.