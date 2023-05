Inför en försäljning finns det alltid ett antal grundpelare som bäddar för en lyckad affär. På en mer utmanande marknad, som vi just nu befinner oss i, blir det än mer viktigt att verkligen tänka till och vara grundlig i sin förberedelse, menar Per Närstad som är vd på HittaHem.

Inför försäljningen av din bostad är det hög tid att slutföra projekt som inte blivit klara. Finns det fler förbättringar som behöver göras? Gå runt i ditt hus med köparens glasögon. Men det handlar inte bara om listerna i hallen som aldrig kom upp, ta också en rejäl kontroll av utrymmen som du normalt inte tittar in i. Kanske har du fått in mögel i källare eller vind, eller i något hörn av badrummet och då måste du åtgärda det först.

– Finns det en kamin sedan innan, se till att den är godkänd och gärna nyligen sotad. Det är skönt att kunna säga det redan på visningen, säger Per Närstad.

– Valet av mäklare är viktigt för en lyckad försäljningsprocess, men det kan vara svårt att båda veta vem man bör tala med samt ha tid att utvärdera flera mäklare. Det kan du göra snabbt och enkelt via HittaHem. Här kan du enkelt se mäklare verksamma i ditt område, välja vem du vill träffa och boka digitala videomöten med dessa. Då får du möjligheten att träffa flera mäklare på ett tidseffektivt sätt innan du gör ditt val.

– En del information kan spekulanterna själv ta fram men all information som kan underlätta för dem att fatta beslut om ett hus eller lägenhet, är positivt.

Tillsammans med mäklaren tar ni fram alla dokument och fakta som finns om huset. En personlig presentation som ger ett genuint intryck av vad just du tycker om bostaden kan locka spekulanter ytterligare. Kanske vill du berätta mer om faciliteter i området och vilka dina grannar är. God grannsämja kan absolut lyftas fram som ett säljargument. Har du fina fruktträd i din trädgård? Skriv ner på en karta vad som är vad. En trädgårdsintresserad spekulant kommer att bli än mer intresserad.

Innan din bostad läggs upp som annons bokar mäklaren in en proffsfotograf med erfarenhet av just bostadsannonser. Se till att så många överflödiga ting som möjligt tas undan. Se städningen som ett bra tillfälle att lämna till loppis eller återvinning. I fotograferingssammanhang gäller fortfarande att ”less is more”.

– Många mäklare samarbetar med stylister som tar fram det där lilla extra, är du själv väldigt duktig på inredning kanske du inte behöver det tillägget, men är du minsta osäker, ta nytta av experterna, säger Per Närstad.

Förutom mäklarens marknadsföring kan du själv sprida bostadsannonsen i dina egna sociala medier. Ta även hjälp av vänner och familj och deras nätverk för att nå ut till ännu fler budgivare.