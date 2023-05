Pojkbandshits blir show i höst

Tidernas största pojkbandshits blir stor showupplevelse i höst. Föreställningen "A show larger than life" slår ihop kända pojkband som Backstreet Boys, New Kids on The Block, Take That och Westlife i en nykomponerad show med sceneffekter och koreografi. Premiären blir på Nya Hamburger Börs i Stockholm den 21 september.

Showen är regisserad av Roine Söderlundh och på scen står bland andra artisterna och underhållarna David Lindgren, Erik Segerstedt och Mattias Andréasson.