– En timme mitt på dagen, det är ungefär den kapaciteten som ögonen har i strålande sol. Blir det längre än så märker du kortsiktigt att du påverkas av bländning, du ser ingenting när du går in. Långsiktigt kan du få grå starr tidigare, åldersrelaterad förändring på gula fläcken eller snöblindhet, som är en brännskada på hornhinnan. Sätter du däremot på dig solglasögon så skyddar du ögonen, när du går in upplever du inte alls att du blivit bländad på samma sätt.

Det finns mängder av olika solglasögon att välja på, men Joakim Boström vill ge en liten varning för billiga solglasögon som inte filtrerar bort uv-strålning till hundra procent.

– Ofta har billiga solglasögon bara färgat glas som lurar ögonen. När det är starkt ljus drar pupillen ihop sig och släpper in mindre ljus som ett naturligt skydd, men sätter man ett färgat glas framför ögonen så öppnar pupillerna sig och släpper in de skadliga uv-strålarna som inte filtrerats bort. Är glaset dessutom inte behandlat mot reflexer studsar ljuset rakt in och bländar dig och du blir trött och torr i ögonen.