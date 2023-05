Köp biljetter till Mamma Mia! The Musical här

De fem föreställningarna mellan 27 och 30 juli arrangeras av Julius Production och Live Nation. Julius Production drivs sedan 1972 av Julius Malmström, som har en lång historia med Björn och Benny, vars ABBA-musik som bekant bygger upp Mamma Mia! The Musical. Julius lärde känna Björn och Benny redan under tiden de två tillsammans med sina fästmör Agnetha och Anni-Frid turnerade runt i folkparker under namnet Fästfolket. Han arrangerade också både den sista konserten med ABBA innan de slog igenom i och med vinsten i Eurovision 1974, och en av de första på deras första europaturné efter segern.

Så när möjligheten kom att arrangera Mamma Mia! utomhus var det inte något att tveka om, trots att det var många år sedan Julius senast gjorde ett utomhusarrangemang.