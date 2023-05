Det borde vara självklart för både samhället i stort och landets myndigheter att se friska pigga pensionärer som en tillgång istället för en belastning och en kostnad. Det är lika självklart som att samhället ska ta hand om alla som behöver vård och omsorg. Är det i själva verket myndigheter som driver dagens ålderism? Till exempel undviker Ivo att tala om att många tusen pensionärer fortsätter att vara sysselsatta, eller att de flesta som arbetat och betalat dels till sin pension, dels hög skatt, förväntar sig god sjukvård och omvårdnad.

Faktum är att endast få, cirka 78 000 av Sveriges 2,3 miljoner pensionärer beviljas boende på ”särskilt boende”. Cirka 148 000 beviljas hemtjänst i sitt ordinarie boende. Resten, cirka 2,1 miljoner, får klara sig själva med stöd av släkt och vänner, enligt Per Gunnar Edebalk, professor emeritus i socialt arbete.

Att som många politiker prata om allas lika värde blir just bara prat såvida det inte följs av politik som visar hur grupper prioriteras.

Idag kostar till exempel hemtjänst i eget boende i genomsnitt 300 000 kronor per person och år medan en plats på en fångvårdsanstalt kostar i snitt 3 200 per dygn och person enligt Kriminalvården, vilket blir 1 116 800 kronor per person och år. Också detta enligt Per Gunnar Edebalk. Både när det gäller hemtjänst och kriminalvård är variationerna stora, men det är ändå tydligt att äldreomsorgen inte prioriteras särskilt högt.