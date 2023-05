Isabelle Huppert gästspelar på Dramaten

Monologen "Mary said what she said", om den brittiska halshuggna drottningen Maria Stuart, är ett av de scenkonstverk som besöker Bergmanfestivalen och spelas på nationalscenen 8–10 december.

Isabelle Huppert har spelat i filmer som "Pianisten" och "Violette – giftmörderskan". Hon har Oscarsnominerats och tilldelats en Golden Globe.

"Den här typen av högklassiga internationella gästspel är en mycket viktig del av Dramatens uppdrag att vidareutveckla tanken på vad scenkonst kan vara 2023", säger Mattias Andersson teaterchef och konstnärlig ledare för Dramaten, i ett pressmeddelande.