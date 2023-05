Uttrycket "the show must go on" har nog de flesta hört, och Marianne Mörck minns att det var ett tydligt tema för föreställningen på Cirkus.

– Ingen föreställning får någonsin bli inställd. Vi tog in flera dansare som var inrepeterade på alla danser så att det alltid fanns någon som kunde gå in och göra huvudrollerna vid sjukdomsfall. Blev någon sjuk ringde vi in en av fyra dansare som var tvungna att befinna sig inom en kilometers radie från Cirkus. Så är det att aldrig ställa in, den kostnaden får man ta då.

Det blir Mölleplatsen som föreställningen sätts upp på i sommar, och om det säger Marianne:

– Det blir kanoooon! Det är en jättebra plats, rymlig och gästvänlig och mitt i Malmö så att alla når den. Folk kommer bli helt galna! Man beter sig ju ändå litegrann när man sitter i en sammetsstol och med täckta väggar, men här kommer måsar flyga, ungar skrika och hundar skälla och de sjunger på scenen, jag tror att folk kommer att stå upp och dansa. Musiken kommer nå att lägga sig som ett tak över hela Köpenhamns Tivoli!