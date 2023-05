Detta hände när du sov.

Ryssland utsatte Ukrainas huvudstad Kiev för en omfattande drönarattack under natten mot torsdag, uppger stadens militärledning. Samtliga attackdrönare sköts ned under anfallet, som varade i över tre timmar, enligt honom.

Sångerskan Tina Turner har avlidit, 83 år gammal. Kondoleanser och hyllningar till världsartisten strömmar in. Till och med den amerikanska rymdstyrelsen Nasa höjde Tina Turner till skyarna när de på Twitter förklarade henne som "Helt enkelt den bästa", en referens till hennes hit "The best".