Cher om vännen Tina Turner: Hon var färdig

Cher ringde på torsdagen in till programmet " The beat with Ari Melber " och delade med sig av Tina Turners sista tid i livet.

– Hon kämpade mot sjukdomen under lång tid och hon var så stark, precis som man trodde att hon skulle vara. Men mot slutet så sade hon till mig "Jag är faktiskt färdig, jag orkar inte med det här mer", säger Cher.