När författaren Chimamanda Ngozi Adichie 2014 släppte sin bok We should all be feminists mötte hon starka reaktioner i hemlandet Nigeria. I en krönika i tidningen The Guardian berättade hon att många uppmanade henne att tona ner feminismen, som ansågs vara ett västerländskt påfund. Folk frågade: Varför måste du kalla dig feminist? Räcker det inte med att du talar om mänskliga rättigheter?