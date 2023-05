Fakta

Vad? Ett landsvägslopp på motorcykel. Första tävlingen avgjordes 1907, till en början med bilar. Tävlingen hade VM-status 1949–1976.



Varför Isle of Man? I England och Irland rådde det hastighetsbegränsningar på landsvägar, men inte på Isle of Man. Därför växte ön i början av 1900-talet fram som ett motor-Mecka.



När? 29 maj–10 juni. Första veckan består av träning, under andra veckan avgörs racen.



Hur? Förarna startar med tio sekunders intervall. Nu tävlas det i sex olika klasser med Superbike som den högsta. Superbike avgörs i två race där förarna åker sex varv per lopp. Det finns även en klass för sidovagnar.



Banlängd: Cirka 60 kilometer längs Snaefell Mountain Course som varit tävlingsbana sedan 1911.



Högsta snitthastighet: 217,989 km/h (Peter Hickman, 2018).



Flest segrar: Nordirländaren Joey Dunlop som vann 26 gånger. Han avled efter en krasch i ett lopp i Estland 2000. Begravningen följdes av 50 000 människor. Bland kända förare som vunnit finns världsmästarna Giacomo Agostini och John Surtees. Den senare blev även världsmästare i formel 1.



Dödsfall: 266 längs Mountain Course, däribland tre svenskar. Då är tävlingen Manx Grand Prix på hösten på samma bana inräknad. Ytterligare några dödsfall har skett bland funktionärer och åskådare.