Med falska förhoppningar lockas miljontals människor in i en slavliknande tillvaro präglad av hot, våld, påtvingad prostitution, fysisk, psykisk och social misär.

EU:s direktiv mot trafficking från 2011 är på väg att skärpas på en rad sätt, bland annat genom att även företag föreslås bli mål för sanktioner, samt ökat stöd till tidig identifiering och att fler brottstyper ska räknas in. Förslagen om ett reviderat anti-traffickingdirektiv lades fram av EU-kommissionen den 19 december i fjol och ska godkännas av EU-parlamentet och ministerrådet innan det kan antas.

Olika former av exploatering har utvecklats under de senaste åren. Brottsligheten sker i allt högre grad via nätet. Förövare kan utnyttja nya plattformar för att begå sexuella övergrepp, koppleri och människohandel.

Barn löper särskilt stor risk att bli offer för människohandlare på nätet. Nya metoder och ny lagstiftning måste utvecklas för att bekämpa kriminella hot och sexuell brottslighet som uppstår i bakvattnet av tekniska framsteg. EU har ett avgörande ansvar för att skapa förutsättningar för att underlätta för rättsstater att lagföra de personer som begår sådana brott.

EU behöver återgå till unionens grundläggande mål: fred, frihet, säkerhet och rättvisa.

SKRIBENTERNA

Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker

Sarah Kullgren (KD), förbundsordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Paula Bon (KD), ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet, Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.