Kiana Blanckert spelar huvudrollen när "Den lilla sjöjungfrun" blir musikal nästa år. Premiär blir det den 1 mars på Filadelfia Convention Center i Stockholm, därefter ska musikalen spelas runt om i landet.

Kiana Blanckert slog igenom i TV4:s "Talang" 2021, och tävlade i Melodifestivalen tidigare i år med bidraget "Where did you go".

"Det är en dröm som går i uppfyllelse. Att få använda min fulla repertoar med sång, dans och skådespeleri tillsammans med en ensemble på musikalscenen igen. 'Lilla sjöjungfrun' är min favorit av alla Disney-filmer", säger hon i ett pressmeddelande.

"Den lilla sjöjungfrun – The musical" utspelar sig i nutid. Manus skrivs av Robert Dröse, som även regisserar.