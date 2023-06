Pinsamma politiker – ibland blir det fel även på toppnivå

I veckan skulle Joe Biden dela ut ett diplom under en ceremoni vid flygvapenakademin i Colorado. Allt var frid och fröjd tills USA:s president snubblade på en sandsäck och ramlade pladask på scenen, framför 900 nyexaminerade flygkadetter.

I början av 1992 var George Bush senior på en tolv dagar lång jobbresa i Asien för att diskutera ekonomipolitiska frågor. Under en bankett hos den japanske premiärministern Kiichi Miyazawa, där gästerna var 135 diplomater, drabbades han mellan andra och tredje rätten av akut magsjuka.

Missödet ledde bland annat till att det japanska begreppet ”Bushu-suru” – ”att göra Bush-grejen” – myntades. Och i ett avsnitt av ”Simpsons”, där Bush bråkar med Homer, säger presidenten: ”I'll ruin you like a Japanese banquet”.

Först kräktes han i premiärministerns knä, sen svimmade han. Hans hustru Barbara Bush höll en näsduk över sin makes mun innan United States Secret Service tog över. ”Rulla in mig under bordet tills middagen är över”, lär presidenten sarkastiskt ha sagt till sin läkare.

Samma år som Bush kräktes i Japan, besökte Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt och invandrarminister Birgit Friggebo Rinkebys folkets hus för att tala med de boende i området om våld och rasism. Stämningen blev hätsk och ministrarna fick svårt att kontrollera situationen. Invandrarministerns lösning? Hon tog helt sonika micken och utbrast: ”Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger 'We shall overcome'”. Det blev ingen allsång.

Eller kanske med den vilda coronafesten tillika influeraren Margaux Dietz 30-årsfest, där Ebba Busch närvarade. I sin podd berättade Dietz bland annat att gästerna åkte partybuss till en krog på Stureplan: ”Där beställde nån in 300 hot shots, sen är det lite blurry” samt att hon efter festen skjutsades hem av Buschs Säpo-livvakter.

En annan som dansar: Storbritanniens dåvarande premiärminister Theresa May får feeling under Torypartiets konferens 2018 och svassar in till tonerna av Abbas ”Dancing queen”.