Svår match väntar prins Harry i rättssalen

Det Harry vill få bevisat är att tidningsartiklar som genom åren skrivits om honom har byggt på material som samlats in genom olaglig telefonavlyssning.

Prinsen och hans hustru Meghan lämnade 2020 under uppmärksammade former det kungliga livet och flyttade till USA – just med hänvisning till den hårda press de ansåg sig utsatta för av brittiska medier.

Sedan dess har de ställt upp i intervjuer, bland annat en mycket uppmärksammad med den amerikanska tv-stjärnan Oprah Winfrey. Prins Harry har skrivit en självbiografi, "Den andre", där han går hårt åt brittisk press. Och en Netflix-serie där Harry och Meghan har fått ge sina versioner av vad som hände när de lämnade det kungliga livet, har producerats och sänts ut av strömningsjätten.