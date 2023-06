Basgångarna från högtalarna på Sweden Rocks festivalområde fortsätter att dåna. På fredagskvällen intog legendariska heavy-metalbandet Iron Maiden huvudscenen.

Cirka 35 000 tillresta fans är på plats för att lyssna på det brittiska bandet som är ett av de mest inflytelserika heavy-metalbanden någonsin med välkända låtar som "Run to the Hills" och "Hallowed Be Thy Name".