Efter åtalet – stridslysten Trump i Georgia

Vissa av deltagarna höll upp skyltar med just ordet "häxjakt" – ett uttryck Trump länge har använt mot sina motståndare, inte minst när de anfört rättsliga argument mot honom.

Dagen innan hade en federal åtalsjury i Miami i Florida åtalat Trump vilket expresidenten själv berättat på sociala medier.

Donald Trump anklagas bland annat för att ha förvarat hemligstämplade dokument i sin bostad i Mar-a-Lago i Florida.Totalt riktas 37 åtalspunkter mot Trump – vilket gör åtalet långt mer omfattande än vad många bedömare hade väntat sig.

Bakom åtalet står USA:s justitiedepartement (DOJ).

Senare under lördagen (amerikansk tid) ska Trump framträda på ett liknande evenemang i North Carolina.

Redan på tisdag väntas expresidenten framträda inför domstolen i Miami i delstaten Florida i ärendet som i folkmun kallas "dokumentfallet".

Trump leder fortfarande stort för att bli republikanernas presidentkandidat i 2024 år val. Men även rivaler som aspirerar på kandidaturen sluter upp bakom den förre president.

Den tidigare vicepresidenten Micke Pence, som nyss tillkännagav att han var aspirant, manade under ett tal i New Hampshire i fredags sina anhängare att "be för Donald Trump, hans familj och alla amerikaner". Han förklarade samtidigt att han var "djupt bekymrad" över åtalet mot Trump.