Ingen vill sända handboll – skapar egen plattform

De svenska handbollslandslagen skördar stora framgångar i internationella mästerskap, men intresset för de inhemska klubbarna är minst sagt ljummet.

C More, som haft sändningsrättigheterna till Handbollsligan och SHE, kommer inte att sända nästa säsongs matcher och inget annat tv-bolag har nappat på möjligheten. Det gör att man från handbollens sida tagit saken i egna händer.