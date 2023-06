Veckans...

måste-läsning:

När himlen är blå är det svårt att greppa att ett krig pågår inte långt härifrån. Om du inte läst – gå tillbaka till Ida Börjels intervju med den ukrainska poeten Julia Musakovska. Hennes ord är smärtsamma men gör kriget mer verkligt. Läs också belarusiska poeten Krystsina Bandurynas rapport från hemstaden Minsk, om hur landets politiska fångar behandlas och om hur landets invånare vant sig vid våld. Två värdefulla texter att ta med sig in i sommaren.

25-åring:

På torsdag 22/6 startar andra säsongen av serien ”And just like that” på HBO Max, uppföljaren till den 25-årsjubilerande ”Sex and the city”. 00-talets urbana 30-something singelkvinna är redan ett svunnet ideal, men jag ser förstås fram emot att återse seriens hjältinnor. Som för en kort stund åter kommer att vara fyra, då Samantha Jones/Kim Cattrall rapporteras vara tillbaka i ett avsnitt.

sommarnyhet:

I nästa vecka hälsar vi äntligen våra skarpa sommarvikarier välkomna till kulturredaktionen. Malin Krutmeijer, Anna Lundvik och Gabriel Zetterström är redan kända för er läsare, men i sommar kommer ni att se ännu mer av dem i spalterna!