New York-börsen vände en inledande nedgång under dagens handel för att avsluta på plus vid stängning. Efter de senaste dagarnas nedgång leddes uppgången framför allt av tekniksektorn – Nasdaqs kompositindex bröt en tre dagar lång förlusttrend med att stiga 1,0 procent.

Amazon tillhörde vinnarna med en uppgång på 4,3 procent medan Microsoft steg 1,8 procent.

Detta samtidigt som S&P 500 i sin tur lyfte 0,4 procent medan Dow Jones industriindex var oförändrad.