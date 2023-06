Det började med "Thunder road". Som 14-åring hörde Ina Lundström låten för första gången vilket blev starten på en livslång kärlekssaga med en drygt 30 år äldre man född i New Jersey.

– För mig var det den som gjorde att jag fattade att Bruce var mer än bara en av de där männen med gitarr. Att i slutet få höra "It's a town full of losers and I'm pulling out here to win", vilken 14-åring med blod i ådrorna blir inte påverkad av det?

Och Lundström är inte ensam om sin kärlek – genom åren har Springsteen utvecklat ett starkt band till Sverige och då inte minst Göteborg. Ingen annan artist har stått på Ullevis scen fler gånger än Springsteen som i sina låtar sjunger om utanförskap, kärlek och arbetarklass.