McCartney förtydligar AI-hjälp med Beatles-låt

I ett uttalande på sociala medier under torsdagen bemöter han den branschoro som under lång tid rörts upp för hur tekniken kan komma att påverka framtida musik. Där klargjorde han att ”ingenting har skapats på konstgjord eller syntetisk väg”.

”Allt är på riktigt och vi spelar allihopa. Vi har rensat upp några befintliga inspelningar och det är en process som har pågått i flera år”, skrev han enligt The Guardian.

Samma teknik användes i Peter Jacksons Beatlesdokumentär ”Get back” (2021) för att tvätta ljudet i arkivmaterial. AI:n tränades där i att känna igen bandmedlemmarnas röster och deras instrument och sedan skilja dem från bakgrundsljud för att skapa ett rent ljud.

Vilken låt det handlar om är Paul McCartney fortfarande förtegen om, men mycket talar för att det är ”Now and then”, som var i ropet redan i mitten av 1990-talet då The Beatles släppte ”Free as a bird” och ”Real love” som fanns på samma kassett.

Just ”Now and then” var dock väldigt ofärdig och ska enbart ha bestått av melodi och refräng. Slutresultatet kommer att släppas senare i år.