Lyssna: Här är 16 Malmödarlings att lära känna i sommar

Varför ska jag lyssna ? Hon har gjort populära poddar för unga tjejer, skapat ”modest fashion”-utställning, arbetat som lärare och nu som byggnadsingenjör. Men Aya Said har också försökt bli krigskorrespondent i Irak eller hotellägare i Filippinerna.

Varför ska jag lyssna? Under en föreläsning i humanekologi slog insikten om klimatkrisen med full kraft mot Frida Hylander. Efter det kändes gick hon in i en depression. I dag hjälper hon unga hantera sin klimatångest och har gett titeln klimatpsykolog ett ansikte.

Varför ska jag lyssna? Den enda anonyme gästen under ”Malmödarlings” första säsong var grundaren till flyttfirman Frasses fulflyttar. Här berättar han hur allt startade, om hur den socialistiska retoriken påverkar företaget och om alla andra projekt de sysslar med.

Varför ska jag lyssna? Han blev världskänd som talesperson för fildelningssajten The Pirate Bay. I dag är Peter Sunde väldigt engagerad stadsutvecklingen i Malmö och berättar i ”Malmödarlings” även om sitt bokprojekt, om ett filmprojekt om The Pirate Bay samt en dokumentärserie om vem som är grundare av kryptovalutan bitcoin.

Varför ska jag lyssna? The Cardigans-sångerskan berättar att hon kanske egentligen skulle ha blivit hantverkare, om inte popkarriären hade tagit fart. Men hon avslöjar också att den tidigare bandkollegan Peter Svensson nu stängt The Cardigans-dörren för gott. Och hon berättar om den planerade flytten till New York och vad hon tycker mest och minst om med Malmö.