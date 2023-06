Ubåtstragedi lyfter Celine Dions "Titanic"-ballad

Tragedin med den imploderade miniubåten Titan verkar ha lett till ett ökat intresse för Celine Dions klassiska titelspår från filmen "Titanic" (1997), rapporterar TMZ.

"My heart will go on" har sett en rejäl ökning i antalet lyssningar, med drygt 500 000 nya strömningar redan på torsdagen 23 juni. Detta kort efter nyheten om att räddningsuppdraget för miniubåten avslutats, sedan det slagits fast att farkosten "Titan" imploderat.

Nyheten kommer efter att "Titanic"-filmens regissör James Cameron anslutit sig till en rad kritiker som menat att företaget Ocean Gate haft bristande säkerhetsrutiner för farkosten.