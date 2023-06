–Genom konfirmationen erbjuds en mötesplats, ett forum där just den här sortens tankar och funderingar välkomnas, säger Sara Lindholm.

– Antingen blir du ifrågasatt eller så försöker någon argumentera för sin sak för att de vill att man ska ändra sig. Det var en helt ny upplevelse för mig att någon bara lyssnar och tar in vad jag säger och känner, utan att döma eller börja säga emot.

– Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i Svenska kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Församlingarna i Malmö kommun erbjuder en rad olika sätt att konfirmera sig på. Det finns kvällsgrupper där man ses en gång i veckan under året. Eller så ses man under ett visst antal helger, vilket unga med många aktiviteter tycker är smidiga att gå på. Sedan finns även möjligheten att konfirmera sig genom särskilda läger under sommaren.

Under konfatiden får du vara med och fira gudstjänst, veta mer om vad Bibeln innehåller och hur det kan hänga ihop med våra liv idag och få möjlighet att prata om just det du tycker är viktigt. Allt detta blandas upp med olika aktiviteter och mycket tid för gemenskap.