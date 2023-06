När Therese och Tomas ansökte via kommunens biståndshandläggare fick de äntligen efter ett och ett halvt år godkänt att Tomas skulle få en personlig assistent. Det blev en stor lättnad för Therese.

Therese har bott i Skåne sedan 1997 och i Malmö sedan 2006, men en mjuk gotländska hörs fortfarande i hennes röst. Hon berättar att Tomas nu är beviljad cirka 78 timmars assistans i veckan, och 38 av dem tar hon själv, främst kvällar och helger. All övrig tid som hon faktiskt tar hand om Tomas behov får de inte betalt för.

Tomas fick förmånen att välja sin egen assistent, vilket Therese tycker är skönt:

– Det är trots allt en främmande människa som kommer in i vårt hem, och man vill ju inte släppa in vem som helst. Det är inte lätt, ska jag säga. Men nu har vi fått en superassistent genom Särnmark, han är fantastisk. Han och Tomas känner varandra, de är liksom ett nu, om man säger så. Det är en man i 50-årsåldern med samma intressen som Tomas, de gillar fotboll och att träna. Han är med och tränar när Tomas tränar och har nästan blivit som Tomas sjukgymnast, han suger åt sig all information som vi har fått om träning. Han har också varit med oss på semester i Argentina, det var jätteskönt, det blev faktiskt lite semester för mig också.

– Både som anhörig och som personlig assistent kan jag rekommendera Särnmark Assistans. Tack vare deras långa erfarenhet och personliga engagemang känner jag och Tomas oss trygga i vardagen. Ska jag hitta ett fel så är det att Försäkringskassan inte beviljat fler timmar personlig assistans, för det skulle vi verkligen behöva båda två.

