Minst tio människor har omkommit i samband med blixtnedslag och kraftigt regnoväder i provinsen Punjab i östra Pakistan, uppger lokala myndigheter.

Blixtnedslag är vanligt förekommande runt om i Pakistan, inte minst i de bergiga områdena i Punjab.

Landet förbereder sig just nu inför den stundande monsun-perioden, och mer regn väntas under veckan. Myndigheterna varnar för risken för översvämningar. Samtidigt är nederbörden efterlängtad i ett land som lider under en pågående värmebölja.