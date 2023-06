Efter skotten i Kävlinge – man häktad misstänkt för mordförsök

Uppgifterna och detaljerna om skjutningen den 26 juni är fortfarande knapphändiga, men bevisläget är tillräckligt för att samma man som anhölls under måndagen nu också har häktats av Lunds tingsrätt. Han nekar dock till brottet.



– Han är misstänkt för mordförsök på sannolika skäl, säger Henrik Steen som är åklagare i ärendet.



Ganska snart efter händelsen blev det känt att det fanns en koppling mellan den cyklande 20-åringen och den misstänkta gärningsmannen. Mer än så är inte känt under onsdagseftermiddagen. Henric Steen vill heller inte gå in på om det finns kopplingar till gängkriminalitet eller organiserad brottslighet.