Snus och nikotinpåsar är avgjort ett bättre alternativ än cigaretter för den som vill ta ett första steg mot att förbättra sin hälsa. Det går att sluta röka, men det kan kräva att man till en början har ett annat, mindre skadligt alternativ.

I Storbritannien har landets folkhälsomyndighet och nationella sjukvårdsorganisation, NHS, uppmuntrat medborgarna att använda e-cigaretter istället för traditionella cigaretter, just som ett led i att främja folkhälsan. Det är ett steg i en redan flerårig statlig hälsosatsning där ambitionen är att landet ska vara helt rökfritt år 2030. Alltså ett typexempel på skademinimering från Storbritanniens sida.

I Sverige sker en liknande utveckling. De populära nikotinpåsarna, tillsammans med snuset, har lett till en markant minskning av antalet rökare. Svenskar röker minst i EU. I fjol sjönk antalet dagliga rökare i Sverige till 5,6 procent av befolkningen.

Den svenska siffran är en fjärdedel av EU-snittet som ligger på 23 procent.

Tack vare att så få röker har Sverige också relativt få fall av rökrelaterad cancer och andra rökningsrelaterade sjukdomar jämfört med andra länder. Ett rökfritt Sverige ter sig därmed som ett alltmer realistiskt scenario.

Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten och EU-kommissionen.

På gott och ont glömmer människor ofta ganska snabbt. Som svensk är det lätt att slå sig för bröstet när antalet rökare diskuteras, men också att ”glömma” hur Sverige såg ut innan portionssnuset gjorde sitt intåg i landet. Under 1970-talet rökte 30 procent av niondeklassarna, idag är det 2 procent, enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Men snuset har ökat även bland unga och därför anser jag att alla åtgärder ska inriktas på att förhindra att de som är under 18 år kan använda någon form av nikotin.