Idag överlever allt fler barn svåra medicinska tillstånd som för tidig födelse, komplexa hjärtsjukdomar och barncancer. Men vad händer sedan? I en undersökning som Svenska Barnläkarföreningen har låtit göra vittnar de nya överlevarna om hur bristande resurser och stöd i vården, förskolan och skolan gör livet svårt att leva. Samtidigt varierar samhällets stöd beroende på var i landet man bor.

Idag överlever 97 procent av barn och ungdomar med hjärtsjukdomar. 80 procent av barn som insjuknar i cancer lever efter fem år och nästan 80 procent av de barn som fötts mer än tre månader för tidigt överlever.

Ofta drabbas de som överlever av komplikationer som följer dem in i vuxenlivet. Förutom att olika organ påverkas, löper de ökad risk för inlärningssvårigheter, olika former av autism, adhd och psykosociala problem. Det gör att barn som räddats till livet ofta har stora behov av vård och rehabilitering under en väldigt lång tid.