Sommarens konserter på Gröna Lund blir av

Gröna Lund öppnar för konserter igen efter nedstängningen, rapporterar Kulturnytt i P1. Förra söndagen omkom en person och flera skadades till följd av att en berg- och dalbana spårade ur.

Tre konserter ställdes in under den vecka som Gröna Lund varit stängt. När nöjesparken nu planeras öppna igen på onsdag kommer konserterna under juli och augusti att ligga kvar som planerat.