När människor spår om framtiden får ofta undergångsprofeter en framträdande plats.

I min ungdom var befolkningsökningen i världen det stora problemet. Vi skulle inte kunna föda världens befolkning. Allt fler skulle leva under fattigdomsgränsen. Femtio år senare går det att läsa av utvecklingen. Det går under denna period att se att jordbruket haft en positiv teknologisk utveckling.

Idag lever cirka 9 procent av världens befolkning, runt 690 miljoner människor, i extrem fattigdom eller under 1,90 amerikanska dollar per dag som är Världsbankens mått. Det kan jämföras med 1,9 miljarder människor år 1981.

I FN:s milleniemål var målsättningen att halvera andelen som levde under fattigdomsgränsen mellan åren 1990 och 2015. Målet nåddes fem år före deadline. Totalt sett beräknas fattigdomen ha minskat med nästan 75 procent under de senaste 25 åren. Förbättringar syns också när det gäller barnadödligheten. Denna har från 1990 till 2021 minskat med 59 procent enligt WHO. Medellivslängden i världen har från år 2000 till 2019 ökat med sex år enligt samma källa.