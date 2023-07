Löpare skadad efter skandalscenerna på Stockholms stadion

Häcklöparen Wilfried Happio skadade sig av protesterna som utspelade sig under söndagens Diamond League-gala på Stockholms stadion.

Under 400 meter häck tog sig miljöaktivister in på banan. Utrustade med banderoller satte de sig i vägen för löparna som var på väg in i mål.

Det resulterade i en skada på EM-silvermedaljören Happio.

– Ja, det stämmer tyvärr. Jag var tvungen att kasta mig våldsamt åt vänster för att inte krocka i en av aktivisterna mot slutet av loppet, säger fransmannen till Expressen.