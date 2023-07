Vetenskapsrådets bidrag till denna forskning har möjliggjort att Lunds universitet kunnat etablera en internationellt erkänd plattform för utbildning och forskning. Regeringens beslut att inte längre låta Vetenskapsrådet finansiera bidrag inom utvecklingsforskning riskerar att underminera, och på sikt utradera, denna viktiga och väl fungerande forskningsmiljö, som samhällsvetenskapliga fakulteten tillsammans med systerfakulteter har byggt upp under flera decennier.

När förutsättningarna för forskningens finansiering så radikalt och utan förvarning kan förändras, ser vi en omedelbar risk att fler forskare söker sig bort från Lund och Sverige till länder som tydligare värnar internationalisering och excellens. För utvecklingsforskningen betyder det i sin tur att basen för våra kompletta akademiska miljöer försvagas och att vi på lite längre sikt kommer att tvingas stänga ner spjutspetsutbildningar.

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar ständigt efter att knyta utbildningsutbudet till den starka forskningen. Inom utvecklingsforskning har fakulteten i dagsläget två internationellt ledande mastersprogram och ett av få engelskspråkiga kandidatprogram inom utvecklingsstudier.

Ett av dem, Lund University Master in Development Management (LUMID), tillhör sedan många år tillbaka en av Sveriges mest sökta internationella utbildningar. Programmet ingår, tillsammans med exempelvis amerikanska Harvarduniversitetet och franska Sciences Po, i the Global Association for Master's in Development Practice (MDP).