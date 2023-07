Och nu i helgen då, ännu en omställning. Orsakerna till begränsningarna säger Musk dels beror på problem med ”data scraping”, men sedan kommer ett annat, mer tidsenligt skäl: Den 2 juli twittrar Musk att vi alla är beroende av Twitter och behöver ”go outside”. I samma veva skriver han: ”you awake from a deep trance, // step away from the phone // to see your friends & family”. Det finns ingen anledning att lita på honom och jag gör det inte nu. Logiken är orimlig – bryr han sig inte om de betalande användarnas välmående, eller varför kan de läsa tio gånger fler tweets om dagen?