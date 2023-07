Det är första gången 31-åringen pratar med en svensk tidning. Men under sina år i Cambridge var hon ihop med en svensk kille, och hälsade på hans föräldrar utanför Stockholm flera gånger.

Hon visar utsikten från sin nya, knappt inredda, lägenhet: Floridakusten med palmer och Sarasotabuktens klarblå vatten. Det var hit, till sydvästra Florida, hon flyttade när hon lämnade New York för ett drygt år sedan.

Caroline Calloway har under sin karriär jobbat fram en estetik bestående av orkidéer, katter, palmer och Cambridgerelaterade motiv. Hon säljer bland annat klistermärken.

Det är en speciell känsla att prata med någon jag följt och fascinerats av på sociala medier i flera år. Först tror jag nästan att jag pratar med en Instagramstory. Tills jag inser att Caroline Calloway faktiskt svarar på vad jag säger. Hon vet till och med vad jag heter. Frågan är om det går att lita på ett ord hon säger. Boken skulle hon skicka för flera veckor sedan. Till slut kom en pdf. Under intervjun lovar hon att skicka en förstautgåva.

Tillbaka i New York började hon sälja workshops där deltagarna för 165 dollar kunde lära sig att ”vara sig själva”. Det blev totalt två workshops.

2017 berättade hon att självbiografin ”And we were like”, inte skulle bli av. Hon hade fått ett förskott på hundratusentals dollar och var plötsligt skyldig förlaget enorma summor pengar.

Efter att ha köpt 40 000 fejkföljare och börjat plugga på universitetet i Cambridge (som hon fuskade sig in på) gjorde hon sig känd för sina långa, romantiska bildtexter som vittnade om litterära ambitioner bakom den alldagliga vit-tjej-på-Instagram-estetiken. Hennes välkurerade ”Adventuregrams” visade ett drömliv bland vackra miljöer, kläder och människor.

Hon kallades för en ”One woman Fyre festival”, en referens till den ökända festivalen som aldrig blev av. Hon jämfördes med Anna Sorokin , som lurat människor på hundratusentals dollar. Hatföljarna vällde in.

Plötsligt var hon ökänd över hela världen. New York Times och The Guardian skrev ”explainers” där de förklarade för sina läsare vem Calloway var. I Sverige skrev DN om henne. UR gjorde ett halvtimmeslångt program där två skådespelare läste in texter av henne och Natalie Beach.

– Det är svårt att prata om känslor som det inte riktigt finns ord för. ”Mindfuck” är ett väldigt bra ord, säger Caroline Calloway.