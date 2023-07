Sjuksköterskor: Säkerheten hotas i äldreomsorgen

Ivo pekar bland annat på bristande säkerhet när det gäller läkemedelshantering och dokumentationsbrister – sjuksköterskornas ansvar. Men med för få sjuksköterskor i den kommunala vården behöver sådana arbetsuppgifter delegeras vidare.

– Och för det tredje pekar Ivo på vård i livets slutskede. Hur kan man lämna ansvaret för den palliativa vården till medarbetare som inte har den kompetens som behövs? It goes without saying, man måste ha hög medicinsk kompetens i form av sjuksköterskor för en värdig och trygg palliativ vård, säger Helle Wijk.

Enligt henne måste man satsa mer pengar på att anställa sjuksköterskor.

– I dag kanske en sjuksköterska har ansvar för 400 äldre personer på fyra olika boenden, och så pratar man om att ge avancerade vårdåtgärder i livets slutskede. Det hör ju vem som helst att det inte går.