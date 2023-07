”Minkafarmarn” – lyssna direkt på nyskriven rysare av Klas Östergren

”Gräv bort Skåne!” bad Klas Östergren att skriva en rysare i skånsk miljö. Det blev en obehaglig historia om behov av en stor mängd ättika, ett gåtfullt försvinnande och en skräckinjagande köttkvarn.

Just nu förbereder Östergren sig för att turnera i höst. Tillsammans med sin förläggare Stephen Farran-Lee och artisten Mattias Alkberg gör han 25 nedslag under parollen Östergren om Östergren. Slagthuset i Malmö 28/9, Stadsteatern i Lund 29/9 och The Tivoli i Helsingborg 30/9 är aktuella Skånedatum. Han skriver också ett libretto till en opera på Folkoperan med premiär 2026 samt översätter ”Tristram Shandy” av Laurence Sterne.

Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!