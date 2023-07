Minnesord om Curt Borgenstam

”Lillcurre” som han kallade sig har gått bort. Curt Borgenstam ”Lillcurre” ärvde sitt stora intresse för båtar och motorer efter sin far med samma namn. Curts far var framstående marindirektör i Flottan och specialist på motortorpedbåtarnas Isotta Fraschini motorer. Curt junior valde dock en annan bana än sin far och blev psykolog med inriktning på organisationsfrågor. Curts intressen vid sidan om arbetet som organisationspsykolog var jazz, veteranbilar (MG) och sjökrigshistoria. Curt producerade ett stort antal artiklar i böcker och facktidskrifter inom alla dessa tre ämnesområden. Curts föredrag om den ryska flottans fartyg under 1900-talet och hans texter om svenska pansarbåtar var enastående. Han kunde vara mycket detaljerad utan att tappa helhetsbilden. Curt var också skicklig fartygsfotograf och medlem i International Naval Photo Club. Hans bilder återfinns i många svenska och internationella marinkalendrar. Curt var en person som gärna delade med sig av sina djupa marinhistoriska kunskaper och saknaden efter den lågmälde, vänlige och omtänksamme ”Lillcurre” är stor.