Rapportfall tynger Stockholmsbörsen

Nätmäklaren Avanza och hotellkedjan Scandic Hotels har också rapporterat. Avanza stiger 1 procent på ett oväntat starkt resultat, medan Scandic rasar med nästan 9 procent.

Till det kommer den färska inflationssiffran för juni från Statistiska centralbyrån (SCB) för juni, som kom in oväntat högt och kan pressa Riksbanken att strama åt med fler räntehöjningar.

Kronan, som lyft kraftigt mot dollarn och euron under veckan, kretsar kring 11:46 per euro och 10:22 per dollar efter rapporten.

Inför börsöppningen har även Ericssonkonkurrenten Nokia varnat för att försäljningen och marginalerna pressas mer än väntat i en sänkt prognos för 2023. Nokias aktie faller 5,2 procent.

I eftermiddag drar rapportsäsongen i USA också igång på allvar också, med rapporter från storbanker som JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo och Citigroup.