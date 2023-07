Per T Ohlsson – knivskarp krönikör i flera decennier

Han var på många sätt en traditionell tidningskrönikör, Per T Ohlsson. Men under de sista åren omfamnade han också det nya digitala. Vid flera tillfällen analyserade han politiska skeenden live på Sydsvenskan.se och kommunicerade direkt med läsarna via chatt. Det var tydligt att han trivdes med läsarkontakten. Följaktligen följdes det alldeles för tidiga dödsbeskedet i oktober 2021 av en flodvåg av välvilja, sorg och saknad från Sydsvenskans läsare.