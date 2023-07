Beslut: Prins Harrys fall går till rättegång

Storbritanniens prins Harrys stämningsansökan mot utgivaren av tidningen The Sun kommer att tas upp i rätten. Detta sedan en domare beviljat ett prövningsbeslut för delar av prinsens anklagelser och avvisat tidningens försök att få fallet avskrivet.

Prins Harry anklagar The Sun och den numera nedlagda News of The World för att ha hackat hans telefon och använt andra olagliga metoder för att samla information om honom under många år.