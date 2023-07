Tre Kronor-backen lämnar NHL efter tio år

Patrik Nemeth lämnar NHL. Den svenska landslagsbacken är klar för schweiziska Bern och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över två år, meddelar klubben på sin hemsida.

Nemeth kommer närmast från i Arizona Coyotes men har under sina tio år i NHL även representerat Dallas, Colorado, Detroit, New York Rangers. Under försommaren spelade han i ishockey-VM i Finland och Lettland med Tre Kronor.

I Bern blir 31-åringen lagkamrat med svenskarna Adam Reideborn och Oscar Lindberg, som däremot uppges vara på väg till Skellefteå i SHL.