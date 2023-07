Guldsmedsbutik rånad – ingen gripen

– Vi fick in larmet via ett vaktbolag som ser via sina kameror att det pågår ett rån, att en personal i butiken är frihetsberövad och att minst två personer är inblandade, säger Mats Eriksson, presstalesperson på polisen.

Den anställde skadades enligt polisen inte fysiskt.

– Det fanns inga kunder i butiken heller, förklarar Mats Eriksson.

Polisen misstänker att gärningsmännen har gått över gods men vilken omfattning och vilket värde är fortfarande oklart.